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استقالة قرداحي الخطية لميقاتي وماذا جاء فيها!

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استقالة قرداحي الخطية لميقاتي وماذا جاء فيها!
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بعد الجدل الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول "الكتاب المفبرك لاستقالة" وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، نشرت قناة "الجديد" كتاب استقالة قرداحي الخطية اليوم الجمعة.

وحسب قناة الجديد، توجه وزير الإعلام جورج قرداحي إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس نجيب ميقاتي وتقديم استقالته خطيا اليوم الجمعة، وقال ميقاتي خلال تسلمه رسالة الاستقالة: تاريخ الاستقالة في 3 تشرين تاني "يعني من شهر ناوي!".

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وفي ما يلي نص الاستقالة.

استقالة قرداحي الخطية لميقاتي وماذا جاء فيها!

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا، صورة كتاب استقالة وجهها وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ لكل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مما استدعى نفيه.

وبعد نشر الكتاب، قال قرداحي: "ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك.. وأنا أبلغت الرئيس عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم".

المصدر: الجديد، RT

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