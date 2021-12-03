بينيت يعلن دعمه للشرطة على خلفية العنف في مدينة أم الفحم

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن دعمه للشرطة على خلفية العنف الذي شهدته مدينة أم الفحم، وأدى إلى مقتل شخصين أحدهما برصاص الشرطة.

ودعا بينيت إلى تحسين الوضع الأمني "والمزيد من الحوار مع القادة العرب".

وجاء ذلك بعد أحداث عنف شهدتها المدينة وانتهت فجر اليوم بعدما قتلت الشرطة الإسرائيلية شخصا داخل سيارته، وأصابت آخر بجروح، بعدما اتهمتهما بالتورط في هجوم دهس مزعوم.

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وكانت الشرطة قالت إنها فتحت النار باتجاه سيارة كانت مسرعة باتجاه عناصرها، ما أدى إلى مقتل رجل وإصابة آخر في السيارة، والذي اعتقل بعد تلقي العلاج الطبي.

وقالت الشرطة إن عملية الدهس المزعومة "لم تكن لدوافع سياسية"، وإن الرجلين يشتبه في تورطهما في نزاعات عائلية عنيفة هزت أم الفحم في الأشهر الأخيرة، وأضافت أنها عثرت على مسدس وذخيرة في السيارة.

وكانت الاشتباكات اندلعت في المدينة بعد إطلاق النار على رجل ما أدى إلى مقتله، وسارعت الشرطة الإسرائيلية وعناصر الإطفاء إلى البلدة، فيما دوى إطلاق النار واشتعلت النيران في بنايات.

المصدر: وكالة "اسوشيتد برس"