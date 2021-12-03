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عون: نتمنى أن تضع استقالة قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية الخليجية

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عون: نتمنى أن تضع استقالة قرداحي حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية الخليجية
Reuters / MOHAMED AZAKIR
الرئيس اللبناني، ميشال عون
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جدد الرئيس اللبناني ميشال عون لدى تسلمه كتاب استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، تأكيد حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية.

وحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، وقع الرئيس عون مرسوم قبول استقالة قرداحي، كما تمنى أن "تضع هذه الاستقالة حدا للخلل الذي اعترى العلاقات اللبنانية - الخليجية".

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وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن استقالته رسميا

وأعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرادحي استقالته، واعتبر في مؤتمر صحفي ببيروت عقده اليوم الجمعة أن الاستقالة فرصة لحل الأزمة التي تسببت بها تصريحاته بين لبنان ودول خليجية.

المصدر: الرئاسة اللبنانية

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