المدعي العسكري الليبي ينفي توقيف الشريف الوافي

نفى المدعي العام العسكري الليبي الفريق فرج الصوصاع ما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول إصداره كتابا بتوقيف المرشح للانتخابات الرئاسية الشريف الوافي ومنعه من السفر.

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ونفى الصوصاع هذه الادعاءات جملة وتفصيلا مؤكدا أنه لم يصدر أي خطاب بشأن وقف المرشح الرئاسي الشريف الوافي ومنعه من السفر خارج الأراضي الليبية، لحين استكمال التحقيقات الجارية بخصوص إحدى القضايا المتعلقة بالتأثير على المسار الانتخابي.

وأكد الصوصاع أن هذه الأخبار مجرد افتراء وأكاذيب مزورة.

ومن جانبه علق المرشح الرئاسي، في تصريح مقتضب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الرجاء عدم تصديق الشائعات 24 ديسمبر ملتقانا".

ناصر حاتم

المصدر: RT