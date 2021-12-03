الجيش المصري يعلن توقيع عدد من العقود العسكرية

أعلن المتحدث باسم الجيش المصري غريب عبد الحافظ توقيع القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم وعقود التسلح، التى تدعم القدرات القتالية للجيش المصري.

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وأوضح أن توقيع العقود تم على هامش المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والذى نظم فى المدة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر، وجرت فعالياته بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشهدت أيام المعرض الأربع إقبالاً مكثفاً من الزوار والمهتمين بالصناعات الدفاعية والعسكرية الذين أشادوا بقدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى كافة الدول المتقدمة.

وأعربت الوفود الرسمية عن سعادتهم البالغة بحضور معرض إيديكس 2021 فى دورته الثانية الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وإفريقيا ويؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان مما يبعث برسالة سلام من مصر لكافة دول العالم .

المصدر: المال