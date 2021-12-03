مطالب بتدخل سريع لإنقاذ طبيب مصري محتجز في السعودية

خاطبت لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة العامة للأطباء في مصر وزارة الخارجية للتدخل السريع لإنقاذ طبيب استشاري أشعة محتجز بمركز شرطة بمدينة جدة في السعودية.

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وصرح عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية مصطفى هاشم، بأن اللجنة تلقت استغاثة من ذوي الطبيب، بأنه محتجز بمركز الشرطة منذ آخر سبتمبر الماضي؛ إثر شكوى من المستشفى الذي يعمل به.

وأضاف هاشم أنه سيتم تكثيف العمل بلجنة العلاقات الخارجية بالنقابة، وستعمل على فتح قنوات تواصل مع الأطباء المصريين بالخارج، للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والعمل على حلها.

وأكد أنه على مسار متواز لمساهمة نقابة الأطباء ومطالبتها بحل مشكلات الأطباء داخل مصر لتحفيزهم لعدم الهجرة رصدت لجنة العلاقات الخارجية بعض الصعوبات التي تواجه الأطباء أثناء قيامهم بإجراءات السفر للعمل خارج مصر.

وأضاف عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة العلاقات الخارجية، أن من واجبات عمل اللجنة التواصل مع الأطباء، وتذليل هذه الصعوبات.

المصدر: القاهرة 24