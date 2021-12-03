مسيرة احتجاجية في عمان للمطالبة بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل (فيديو)

نفذ مواطنون اليوم الجمعة، مسيرة بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط العاصمة الأردنية عمان، للمطالبة بإسقاط الاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع إسرائيل، بشأن المياه مقابل الطاقة.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل، لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال".

وهذه المسيرة هي الثانية على التوالي بعد خروج مسيرة الجمعة الماضية لرفض "إعلان النوايا" لتبادل المياه بالطاقة مع إسرائيل.

والاتفاقية الجديدة الموقعة بين عمان وتل أبيب وأبو ظبي هي أكبر اتفاقية تعاون على الإطلاق بين هذه البلدان، حيث تم الإعلان عنها في معرض "دبي إكسبو 22"، بحضور مبعوث المناخ الأمريكي، جون كيري.

ووفقا للاتفاقة "ستشتري إسرائيل الطاقة الشمسية من منشأة مقرها الأردن تبنيها شركة إماراتية، وسيشتري الأردن المياه من موقع تحلية إسرائيلي سيتم بناؤه على ساحل البحر الأبيض المتوسط".

المصدر: الغد