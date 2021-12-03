وزير الخارجية اليمني من إيطاليا: جماعة الحوثي تحبط جميع الجهود الدبلوماسية الهادفة لتحقيق السلام

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، تعنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين وإحباطها للجهود الدبلوماسية الهادفة للمساعدة في تحقيق السلام في اليمن.

ولفت بن مبارك، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، في إطار بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية، إلى الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق السلام وقبولها بالمبادرات الأممية والإقليمية.

ونوه بن مبارك باستمرار "العدوان الحوثي" على محافظة مأرب مدفوعين بأوهام السيطرة على المحافظة بالقوة العسكرية.

ولفت بن مبارك، إلى أهمية الانتباه لما يشكله خزان النفط صافر من تهديد مشترك لمنطقتي البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ..منوها بضرورة تظافر الجهود لنزع فتيل التهديد البيئي والانساني والاقتصادي الذي يشكله الخزان.

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب الايطالي، دعم بلاده للحكومة الشرعية واستمرارها في دعم كافة الجهود التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

‎المصدر: mofa-ye.org