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مصر تنجح في تصنيع مادة تستخدم في صناعة الأسلحة

أخبار العالم العربي

مصر تنجح في تصنيع مادة تستخدم في صناعة الأسلحة
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أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري محمد أحمد مرسي، أن بلاده نجحت في إنتاج الصلب المدرع المستخدم في إنتاج جميع العربات المدرعة.

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وأضاف مرسي خلال حواره ضمن برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وحسام حداد وجومانا ماهر: "نجحنا في إنتاج الصلب المدرع المستخدم في إنتاج جميع العربات المدرعة سواء المنتجة في الإنتاج الحربي أو الهيئة العربية للتصنيع أو مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات، فقد كنا نشتري الصلب من الخارج بالعملة الصعبة، وقد نتعرض للحظر لأنه منتج استراتيجي هام".

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية الاستفادة من إمكانيات الخاصة، وبالفعل نجحت الوزارة بالتعاون معه في إنتاج الصلب المدرع، لإنتاج مدرعة ST 500 أو سيناء 200، بتصميم مصري وإنتاج مصري بمصنع 200، لافتًا إلى أن مصر حصلت على المحرك والمحاور، لأن دول أخرى قطعت شوطا طويلا فيها ولديها تكنولوجيا عالية، لكن باقي إنتاج المركبة من إنتاج مصري كامل.

المصدر: الوطن

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