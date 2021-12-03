مصر تعرض مدمرة الغواصات (صورة)

عرضت وزارة الإنتاج الحربي المصرية في معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021"، قذيفة الأعماق "نورس - 1" وهي واحدة من الأسلحة المصرية التي يمكنها تدمير الغواصات.

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وتستخدم القذيفة لمكافحة الغواصات، حيث يمكنها تدمير غواصة على عمق 300 متر تحت الماء.

ويتم إطلاق "نورس - 1" من قاذف "آر بي يو - 1200" ويصل وزنها إلى 90 كيلوغراما وهي مزودة برأس مدمرة وزنها 30 كيلوغراما.

ويمكن استخدام قذيفة الأعماق المصرية "نورس - 1" ضد الأهداف البحرية في نطاق يتراوح بين 1700 متر و3600 متر، ويمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار بالغة بالغواصات أو تدميرها في حالة تعرضها لإصابة مباشرة بأكثر من قذيفة.

وتستخدم قذائف الأعماق لتدمير الغواصات من خلال إسقاط قذيفة ذات رأس حربية في الماء بالقرب من مكان الغواصة لتفجير حيث تخضع الغواصة او الهدف لصدمة قوية تتسبب في تدمير الهدف او أحداث خسائر بالهيكل الخارجي.

هذا واختتم معرض الصناعات الدفاعية "إيديكس 2021" فعالياته أمس الخميس، بعدما استمر على مدى 4 أيام عرضت فيه نحو 400 شركة العديد من التقنيات العسكرية المتطورة، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة.

المصدر: مصراوي