الأجهزة الأمنية المصرية تعتقل دجالا ضرب شابا حتى الموت في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بناحية فاقوس بمحافظة الشرقية المصرية القبض على دجال، إثر تعديه بالضرب المبرح على شاب حتى فارق الحياة بزعم استخراج الجن من جسده.

وفي التفاصيل، تلقى مركز شرطة فأقوس، بلاغا يفيد بوفاة شاب يدعى محمد (21 عاما)، مقيم في قرية الهيصمية، التابعة لمركز فأقوس، ​إثر تعدي دجال عليه بزعم إخراج جن من جسده.

وانتقلت قوة من المباحث إلى القرية، وتبين من التحريات أن أسرة الشاب المتوفى، استعانت بالدجال لعلاج ابنهم، فأخبرهم أن هناك 3 جن يلتبسوا جسد الشاب، وأخذ يضربه بالعصا بزعم استخراجهم، إلا أن الشاب لم يتحمل الضرب وفارق الحياة.

وقبضت الأجهزة الأمنية على الدجال، وعدد من أسرة المجني عليه، وبمواجهة الدجال، أدعى أنه كان يعالج الضحية.

ونقل جثمان الشاب إلى مستشفى القرين المركزي، حيث تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

المصدر: "القاهرة 24"