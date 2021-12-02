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السفارة السعودية في ألبانيا تحذر السعوديين: غادروا فورا

أخبار العالم العربي

السفارة السعودية في ألبانيا تحذر السعوديين: غادروا فورا
AP
صورة تعبيرية لسفارة سعودية
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أهابت السفارة السعودية في تيرانا بالسعوديين في ألبانيا مغادرة البلد المذكور حتى نهاية ديسمبر الجاري، ما لم يمددوا تأشيراتهم هناك.

ويأتي التوضيح من قبل السفارة بناء على انتهاء فترة قرار السماح لدخول السعوديين إلى ألبانيا دون تأشيرة مسبقة التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021.

وقالت السفارة: "على الراغبين في البقاء في الأراضي الألبانية من المواطنين بعد انتهاء المدة المقررة، الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في ألبانيا من خلال تقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة".

وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة وتجاوزهم فترة الإقامة النظامية في ألبانيا، فإنهم سيخضعون لعقوبات مخالفة شروط الإقامة المحددة.

وتشمل العقوبات المغادرة طوعا قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاد المخالف وتغريمه بما يعادل 1755.5 ريال، تتضاعف عند تجاوز فترة المخالفة شهرا واحدا.

المصدر: السفارة السعودية ألبانيا

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