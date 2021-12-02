الصدر يعلق على شكل الحكومة العراقية المقبلة

علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الخميس، على شكل الحكومة العراقية المقبلة.

وكتب على حسابه في تويتر بعد اجتماعه مع "الإطار التنسيقي": "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".



وحصلت "الكتلة الصدرية" بقيادة مقتدى الصدر على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا من أصل 329 مقعدا.





المصدر: RT