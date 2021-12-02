أنقرة تشن "هجوما لاذعا" على البرلمان السوري بشأن لواء إسكندرون

أعلنت أنقرة رفضها بيان مجلس الشعب السوري الذي أكد فيه في الذكرى الـ82 لإعلان تركيا ضم اللواء، أنه جزء لا يتجزأ من سوريا.

ووصفت وزارة الخارجية التركية بيان البرلمان السوري بأنه "وقح وغير قانوني".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن المتحدث باسم الوزارة تانجو بيلغيتش أن أنقرة ترفض "بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، ويستهدف وحدة أراضي بلادنا".

ووصف المتحدث بيان البرلمان السوري بأنه "مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام"، وقال إن تركيا "تمتلك العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

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وكان مجلس الشعب السوري أصدر بيانا قبل أيام بمناسبة الذكرى الـ82 لسلخ لواء إسكندرون عام 1939، عندما قامت فرنسا التي كانت تحتل سوريا آنذاك بالتنازل عن اللواء لتركيا وريثة الإمبراطورية العثمانية لقاء وقوفها إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الثانية.

وقال البرلمان السوري في بيانه إن "اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري، والسوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري".

المصدر: "الأناضول" + RT