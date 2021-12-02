مصادر مطلعة ترجح استقالة قرداحي

رجحت مصادر مطلعة الإعلان غدا الجمعة عن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، على خلفية الأزمة التي أثارها بتصريحات سابقة له عن حرب اليمن.

وأضافت المصادر لوكالة "رويترز" أن الاستقالة تأتي لفتح باب التفاوض قبيل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي ماكرون للسعودية في ظل الأزمة القائمة بين لبنان وبعض دول الخليج بعد تصريحات قرداحي التي انتقد فيها التدخل العسكري بقيادة الرياض في حرب اليمن.

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من جهتها رجحت صحيفة "النهار" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، إقدام قرداحي على الاستقالة تزامنا مع اللقاءات التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة مع قيادات خليجية.

وكانت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين نقلت عن مصدر فرنسي رفيع أن ماكرون سيثير مع قيادات الخليج مسألة أمن الخليج والملف النووي الإيراني وسيحاول إقناع قيادات الخليج بإعادة الاهتمام بلبنان ومساعدته.

وقال المصدر إن ماكرون التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في غلاسكو، ووعده أنه سيحاول إقناع القيادة السعودية بالعودة عن قرار مقاطعة لبنان، موصيا بأنه من الأفضل أن يخرج بهدوء الوزير الذي سبب المشكلة.

فباريس، حسب مصادر "النهار"، تكرر باستمرار للجانب السعودي أنه ليس هناك جدوى من ترك لبنان لـ"حزب الله" وأن على الخليج أن يساعد بيروت.

وماكرون مدرك لإصرار السعودية على موقفها المتشدد ولكنه ينوي التحدث مع القيادة السعودية مجددا حول ذلك.

وسيصل الرئيس الفرنسي ليلة الجمعة إلى دبي، حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وسيتوجه بعدها إلى قطر للقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة لعقد "مباحثات معمّقة" مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسب الإليزيه.

المصدر: النهار، رويترز