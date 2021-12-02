مصر.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كميات كبيرة من مستلزمات طب الأسنان

أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي يوم الخميس محاولة راكب أجنبي من أصل عربي، تهريب كمية من مستلزمات طب الأسنان.

وقال مصدر بالمطار إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف مأمور الجمرك أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائبه بالأشعة، تبين وجود 137 قطعة من مستلزمات طب الأسنان بين طيات الملابس في إحداها.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

المصدر: "القاهرة 24"