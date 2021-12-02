مجلس السيادة السوداني يعين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا

أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس تعيين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا.

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واطلع المجلس برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد "على خلفية الاعتداءات التي إستهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية" حسبما أفاد بيان للمجلس.

المصدر: "رويترز"