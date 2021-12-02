مجلس السيادة السوداني يعين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان اليوم الخميس تعيين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا.
واطلع المجلس برئاسة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد "على خلفية الاعتداءات التي إستهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية" حسبما أفاد بيان للمجلس.
المصدر: "رويترز"
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