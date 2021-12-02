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الجيش اللبناني يداهم منازل مطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بعلبك

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الجيش اللبناني يداهم منازل مطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بعلبك
Reuters
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داهم الجيش اللبناني منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات في بلدة دار الواسعة الواقعة إلى الغرب من مدينة بعلبك.

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وصدر عن قيادة الجيش، مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 2/12/2021، داهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في بلدة دار الواسعة، بعلبك منازل عدد من المطلوبين ومعامل لتصنيع المخدرات، حيث أوقفت المواطن (م.م) وضبطت داخل أحد المعامل آلات ومعدات ومواد أولية تستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى 2.5 كيلوغراما من مادة حشيشة الكيف المصنعة وحوالي 50 كيلوغراما من مادة الماريجوانا المخدرة وكمية من حبوب الكبتاغو، فيما جرى تلف كمية من مادة حشيشة الكيف غير المصنعة".

وأضاف البيان: "وأثناء عملية الدهم تعرضت القوة لإطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية من قبل أشخاص مجهولين من دون وقوع إصابات وقد عملت عناصرها على الرد على مصادر النيران بالمثل".

وختم البيان:"سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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