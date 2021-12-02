"أ ف ب" تكشف حقيقة إطلاق السودان صواريخ من منطقة الفشقة

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويصور إطلاق الجيش السوداني صواريخ بالفشقة غير صحيح، وقديم، ولاعلاقة له بالتطورات الأخيرة بالفشقة.

وأضافت الوكالة أنه "بعد أيام على إعلان الجيش السوداني مقتل عدد من أفراده في هجوم للقوات الإثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية المتنازع عليها، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يصور إطلاق الجيش السوداني صواريخ في هذه المنطقة إلا أن الفيديو قديم ولا علاقة له بالتطورات الأخيرة في الفشقة".

وتابعت الوكالة "يصور الفيديو إطلاق عدد من الصواريخ من راجمات في منطقة رملية، وأرفق الفيديو بالتعليق: قبل قليل لا صوت يعلو على صوت الراجمات والمدفعيات والتكبير والتهليل في الفشقة".

وحسب الوكالة "حصد الفيديو آلاف التفاعلات على موقع "فيسبوك" منذ بدء انتشاره في الأول من ديسمبر وكثرت تعليقات المستخدمين الذين دعوا بالنصر للسودان".

وأكدت الوكالة أن هذا "الفيديو بالذات لا علاقة له بالتطورات الأخيرة على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث أظهر التفتيش عنه بعد تقطيعه إلى مشاهد ثابتة أنه منشور قبل أكثر من عامين، في أبريل 2019، على موقع "يوتيوب" على أنه لآليات عسكرية كينية".

وتابعت الوكالة "نشرت نسخة أقدم من الفيديو في يناير من العام عينه على أنه يصور عملية ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة".

وأشارت الوكالة إلى أن "فريق تقصي صحة الأخبار لم يتثبت من ملابسات الفيديو، لكن مجرد نشره قبل عامين ينفي أن يكون له علاقة بالمستجدات الأخيرة".

المصدر: أ ف ب