حراك "رشحناك" الداعم للقذافي يصف قرار عودته للمنافسة بـ"الانتصار التاريخي"

رحب حراك "رشحناك" الداعم لسيف الإسلام القذافي بقرار محكمة سبها القاضي بعودته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ووصف هذا بأنه "انتصار تاريخي".

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وفي بيان وصلت RT نسخة منه، قال الحراك، إنه يبارك للشعب الليبي "بهذا الانتصار التاريخي الذي تحقق بفضل الله ومن ثم هيئة القضاء الليبي".

وقال حراك "رشحناك، من أجل ليبيا اخترناك"، إنه مستمر في تحقيق "مطالبنا المدنية وشعاراتنا السلمية في انتقال السلطة عبر صناديق اقتراع يشترك في تحديد مصيرها الليبيون دون وصاية من أحد في اختيار من يرونه الأجدر بقيادة ليبيا لتعود معه الهيبة والسيادة للوطن والمواطن".

وأضاف أنه لن يقبل "بأي شكل من الأشكال تعطيل العرس الانتخابي الذي يترقبه الليبيون والعالم أجمع".

وأشار إلى ضرورة تأمين الانتخابات "لضمان نجاحها والقبول بنتائجها على أن تتصف بالنزاهة والشفافية بعيداً عن أي تزوير في مسارها".

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالوقوف على مسافة واحدة من المرشحين.

وطالب البيان "الدول الصديقة والشقيقة بالتعاون مع الشعب الليبي والمشاركة في تأمين الانتخابات بالمراقبة الدولية العربية والإفريقية والأوروبية لتمر بنزاهة".

وختم البيان بالإشارة إلى أنه يعتبر أي تأخير في الانتخابات خيانة، ومساهمة في استمرار الفوضي وانتهاكا لسيادة الوطن ونهب خيراته وثرواته.

RT

RT

المصدر: RT