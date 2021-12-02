هيئة الوقاية من التعذيب في تونس: اختلاط الفئات العمرية في بعض السجون يخلق وضعا غير إنساني

حذر رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس فتحي جراي، من عدم الفصل بين الفئات العمرية في السجون التونسية في ظل ظروف جائحة كورونا.

وقال فتحي جراي عبر "موزاييك أف أم" التونسية، إن مجريات الأمور تغيرت منذ تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم احترامه في عدد من السجون.

وأضاف ''في الكوفيد لا فصل ولا هم يحزنون.. نتيجة الاكتظاظ تختلط الفئات العمرية خاصة ليلا وهذا مممنوع.. الاكتظاظ يخلق وضعيات غير إنسانية بالمرة.. لا بد من التفكير مليا في العقوبات البديلة، خاصة للأطفال''.

ومن جهة أخرى، أوضح جراي أن الهيئة لا تُمنع من زيارة السجون إنما تتعرض لبعض التضييقات المتعلقة بالتوثيق، حيث قال ''نتعرض لتضييقات في مستوى التوثيق، نُمنع من التصوير.. القانون لم يتعرض لهذه التفاصيل، لكنه ينص على ضرورة التوثيق.. نحن إدارة عمومية، وجهة رقابية''.

وبين أن الإشعارات تصل الهيئة بصفة يومية حول التجاوزات، مشددا على أن أغلب التجاوزات تتعلق بعدم احترام الضمانات الأساسية التي يكفلها القانون.

وعن مآلات تقارير الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، صرح جراي "تقاريرنا غير ملزمة لكن يمكن أن تكون مخجلة، يمكن للجنة الأمم المتحدة أن تحاسب الدولة التونسية إنطلاقا من هذه التقارير".

المصدر: "موزاييك أف أم"