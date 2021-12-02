ليبيا.. رئيس غرفة العمليات الرئيسية بمفوضية الانتخابات يكشف تعرض عدد من مراكز التوزيع لسطو مسلح

كشف رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا سعيد القصبي يوم الخميس، تعرض عدد من مراكز توزيع الناخب لسطو مسلح.

وأفاد سعيد القصبي بتعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية، ومركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس لعمليات سطو مسلح انتزع على إثرها عدد من بطاقات الناخب عنوة بقوة السلاح.

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وقال القصبي إن الغرفة الرئيسية تلقت تقرير مفصلا من رئيس مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية المستشار خالد بو عجيلة يقول فيه إنه وفي نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 وهو اليوم النهائي لمرحلة تسليم بطاقة الناخب، تلقينا بلاغات من قبل رؤساء مراكز انتخابية تابعة للدوائر الفرعية العزيزية والماية، مفادها بأن مجموعات مسلحة يرتدون زيا مدنيا اقتحموا المراكز وانتزعوا البطاقات المتبقية والتي لم يتم تسليمها وأتلفوا بعضها (ثقبوها) وهي موجودة بصندوق التخزين.

وأضاف على الفور قام رؤساء المراكز بقفلها وإحضار المواد لمكتب الدائرة الانتخابية حيث تمت عملية التسوية والتعبئة التي تم على إثرها معرفة أعداد البطاقات التي انتزعت في كل المراكز التي حدثت فيها هدة الخروقات.

وذكر أن عدد البطاقات المنهوبة بلغ 2312 بطاقة بالإضافة إلى 69 بطاقة تم إتلافها وتوزعت على مراكز السعداوي نصر و"الجيل الجديد" و"اليرموك" و"بشير صولة".

كما أفاد القصبي بتعرض مركز "رجب النايب" التابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس يوم الأربعاء لهجوم مشابه تم على إثره اختطاف موظف من المركز المذكور أفرج عنه اليوم، مؤكدا سرقة عدد من بطاقات الناخب.

وصرح بأن عملية الجرد لا تزال جارية لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أفاد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية السيد سعيد القصبي اليوم الخميس بتعرض 4 مراكز انتخابية تابعة لمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وعدد مركز واحد تابع لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس لعمليات سطو مسلح انتزعت على اثرها عدداً من بطاقات الناخب



التفاصيل:https://t.co/45j60VWG9Kpic.twitter.com/ost899Wrb1 — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 2, 2021

المصدر: مفوضية الانتخابات الليبية