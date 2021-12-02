مصر.. البابا تواضروس يعلق على تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد

علق البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في مصر، على تدخل الجيش والدولة في الاقتصاد وتنفيذ المشروعات.

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وقال: "كل ما يحدث تأكيدا لأن الوقت أغلى عنصر لدى الإنسان لأنه لا يمكن أن يعوض، يمكنك اقتراض الأموال من الدول لكن لا يمكنك أبدًا اقتراض الوقت، الدولة تنفذ مشروعات كبيرة كل يوم، فيكفي مشروعات الطرق والنقل وتطويرها والقطارات الكهربائية والمونوريل، فهذه جميعها مشروعات رائعة، لا أرى أي مشكلة في تدخل جهات الدولة بالاقتصاد وتنفيذ المشروعات".

وأوضح أنه هناك الكثير من المشروعات الناجحة والإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، والمشروع الذي كان ينفذ في 3 سنوات أصبح ينفذ في عام واحد فقط، وخير دليل افتتاح قناة السويس في سنة واحدة بدلًا من 3 سنوات.

وأكد البابا تواضروس الثاني، أن إلغاء حالة الطوارئ يساعد على تحسين الاقتصاد والسياحة المصرية، ويفتح المجال للحياة الطبيعية، مشيرًا إلى أن قرار الإلغاء شهادة للعالم أجمع أن بلادنا مصر في تحسن كبير رغم جميع التحديات التي واجهتها خاصة في محاربة الإرهاب، مضيفًا أن احتفالية افتتاح طريق الكباش تعبير عن الواقع على التقدم في ظل إلغاء مد حالة الطوارئ، وأن الحياة تسير بشكل جيد بلا أي قوانين استثنائية.

المصدر: القاهرة 24