ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تتوجه إلى تركيا وموسكو لبحث إخراج "المرتزقة" و"القوات الأجنبية"

توجهت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، (الليبية من المنطقة الغربية) إلى تركيا ومن بعدها إلى روسيا لبحث ملف إخراج "المرتزقة" و"القوات الأجنبية" من الأراضي الليبية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة ستتوجه عقب تركيا إلى موسكو، بعد أن تم التنسيق بخصوص "مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم".

إقرأ المزيد

يشار إلى أن طائرة الأعضاء الخمسة من اللجنة التابعين للمنطقة الغربية قد وصلت بنغازي لتستقل اللجنة المتوجهة إلى اسطنبول الطائرة.

المصدر: RT، بوابة إفريقيا الإخبارية