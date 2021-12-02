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ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تتوجه إلى تركيا وموسكو لبحث إخراج "المرتزقة" و"القوات الأجنبية"

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ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تتوجه إلى تركيا وموسكو لبحث إخراج
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توجهت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، (الليبية من المنطقة الغربية) إلى تركيا ومن بعدها إلى روسيا لبحث ملف إخراج "المرتزقة" و"القوات الأجنبية" من الأراضي الليبية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة ستتوجه عقب تركيا إلى موسكو، بعد أن تم التنسيق بخصوص "مرتزقة دول الجوار التي اتفق مع دولها على تأمين عودتهم".

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يشار إلى أن طائرة الأعضاء الخمسة من اللجنة التابعين للمنطقة الغربية قد وصلت بنغازي لتستقل اللجنة المتوجهة إلى اسطنبول الطائرة.

ليبيا.. اللجنة العسكرية المشتركة تتوجه إلى تركيا وموسكو لبحث إخراج أعضاء اللجنة من المنطقة الغربية وصلوا الان الي مطار بنينا في بنغازي للمغادرة الي تركيا

المصدر: RT، بوابة إفريقيا الإخبارية

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