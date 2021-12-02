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أنقرة: الاتصالات مع موسكو على الساحة السورية شهدت تحسنا

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أنقرة: الاتصالات مع موسكو على الساحة السورية شهدت تحسنا
Reuters
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن اتصالات بلاده مع روسيا على الساحة السورية "أصبحت أسهل وتتطور بصيغة أفضل" بعد اللقاء الأخير لرئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

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وأوضح أكار في مقابلة أجرتها معه قناة NTV التركية أن "حالات انتهاك وقف إطلاق النار بمنطقة إدلب السورية تضاءلت خلال الفترة الأخيرة".

وأشار أكار إلى أن "مشاكل لا تزال قائمة في إدلب" تتعلق بالهجمات التي "تحمل تركيا نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد مسؤوليتها". 

وقال الوزير التركي إن بلاده تتحرك في سوريا وفق ما تقتضيه الاتفاقيات المبرمة مع روسيا والولايات المتحدة، وأضاف ردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش التركي سينفذ عملية عسكرية في سوريا: "نواصل كفاحنا ضد الإرهابيين من خلال الرد بالمثل على اعتداءاتهم".

وكان أردوغان قد أكد عقب لقائه بوتين في سوتشي في نهاية سبتمبر الماضي، أهمية العلاقات بين بلاده وروسيا بالنسبة لمساعي تسوية النزاع في سوريا.

المصدر: وكالات

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