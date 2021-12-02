الكشف عن تسليح إحدى أقوى الأسلحة في البحرية المصرية

كشف معرض "إيديكس 2021" في مصر عن تسليح فرقاطات ميكو A200EN المصرية التي تمتلك طوربيدات سي هاك DM2A4 الثقيلة (الموجودة ضمن تسليح غواصات 209 / 1400 مود).

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كما تم الكشف عن تزويد فرقاطات ميكو المصرية بسونار مقطور للرصد السلبى / الإيجابى ألمانى الصنع كما تم الكشف على أن فرقاطات الميكو تحمل رادار رئيسى من نوع NS-110 و هو نسخة معدلة من الرادار NS-100 بمواصفات ثورية (أول رادار 4D تمتلكه مصر) و كذلك تم الكشف عن تسليح فرقاطات الميكو المصرية بصواريخ سطح سطح إكسوسيت بعدد 16 صاروخ و صواريخ ميكا NG بعدد 32 صاروخ بمدى معزز يصل إلى +40 كيلومتر و كذلك مدفع 127 مم مزود بقذائف فولكانو بعيدة المدى 86 كيلومتر و مدافع عيار 35 مم و طوربيدات إم يو 90.

وبحسب جناح شركة TKMS الألمانية وجناح شركة ترسانة الإسكندرية البحرية حسب ما ظهر فى الفيديو التعريفى المقدم عن مواصفات الفرقاطة تكون الميكو المصرية هي أقوى نسخة في هذه الفئة ولا مثيل لها فى جميع الدول التي امتلكتها.

وتعاقدت القوات المصرية على 4 فرقاطات من هذه الفئة وسيتم تصنيع إحداها في شركة ترسانة الإسكندرية حسب المعلن رسميا.

المصدر: RT