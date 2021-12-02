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مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة برية وجوية وبحرية (صور)

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مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة برية وجوية وبحرية (صور)
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أظهرت مجموعة من الصور خلال معرض إيديكس 2021، في مصر تعاقد القوات المصرية على مجموعة من الأسلحة الجوية والبرية والبحرية.

مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة برية وجوية وبحرية (صور)
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وظهرت صورة تجمع قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس حلمي هاشم مع ‏‎سيزار كاشيا نائب رئيس شركة ليوناردو هليكوبتر لمنطقة ‏أوروبا والشرق الأوسط أثناء التوقيع على اتفاقية تعاقدية ويظهر ماكيت لمروحية AW-149 على طاولة التوقيع.

مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة برية وجوية وبحرية (صور)

كما ظهرت صورة تجمع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد مع إريك بيرانجر الرئيس التنفيذى لشركة ‏MBDA أثناء التوقيع على اتفاقية ويظهر ماكيتات لصواريخ سطح _ سطح أتومات المضادة للسفن (من ضمن تسليح الفرقاطات الثقيلة من الفئة فريم بيرجامينى)  سطح _ جو ميكا إن جى على طاولة التوقيع.

مصر تتعاقد على امتلاك أسلحة متطورة برية وجوية وبحرية (صور)

وظهرت صورة أخرى تجمع قائد قوات الدفاع الجوى الفريق محمد حجازى مع باسكال سوريس الرئيس التنفيذى ‏لشركة‏THALES ‎‏ الفرنسية فى أعقاب التوقيع على اتفاقية تعاقدية ويظهر ماكيت مجسم لرادار Ground Master 400 على طاولة التوقيع.

المصدر: RT

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