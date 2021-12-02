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لحظة لقاء أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعيد الإفراج عنها

أخبار العالم العربي

لحظة لقاء أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعيد الإفراج عنها
Reuters
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نشرت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة للقاء الأسيرة المحررة أمل طقاطقة بذويها بعد 7 سنوات قضتها في السجون الإسرائيلية.

وطقاطقة بحسب نادي الأسير الفلسطيني هي أقدم أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، وهي من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واعتقلت طقاطقة مطلع ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصوين" جنوبي بيت لحم.

وخضعت طقاطقة خلال فترة اعتقالها لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، وما تزال تعاني جراء الإصابات.

وتعتقل إسرائيل 31 فلسطينية، من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.

المصدر: RT، معا

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