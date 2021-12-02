لحظة لقاء أقدم أسيرة فلسطينية بذويها بعيد الإفراج عنها
نشرت وسائل إعلام فلسطينية ومواقع التواصل الاجتماعي اللحظات المؤثرة للقاء الأسيرة المحررة أمل طقاطقة بذويها بعد 7 سنوات قضتها في السجون الإسرائيلية.
وطقاطقة بحسب نادي الأسير الفلسطيني هي أقدم أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية، وهي من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.
واعتقلت طقاطقة مطلع ديسمبر 2014، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها وأصابتها بست رصاصات في الصدر والخصر ويدها وقدمها، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصوين" جنوبي بيت لحم.
وخضعت طقاطقة خلال فترة اعتقالها لعدة عمليات جراحية في مستشفى "هداسا" الإسرائيلي، وما تزال تعاني جراء الإصابات.
وتعتقل إسرائيل 31 فلسطينية، من بين نحو 4650 أسيرا في سجونها، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني.
📹 مؤثر | لحظة لقاء الأسيرة المحررة أمل طقاطقة بذويها بعد 7 سنوات في سجون الاحتلال pic.twitter.com/P3uYuFLX9o— وكالة صفا (@SafaPs) December 2, 2021
الافراج عن الاسيرة أمل طقاطقة من— 🇵🇸Esaam-y🇾🇪 (@lisjj) November 30, 2021
بيت لحم بعد 7 اعوام قضتها في سجون
الاحتلال الف الف مبروك يا امل #فريق_مجاهدونpic.twitter.com/x1ZraaJD37
الف مبارك الحرية .. اطلاق سراح الاسيرة امل طقاطقة بعد ٧ سنوات في السجون الاسرائيلية ..الحرية لباقي الاسرى ..الاسيرات ملكات جمال فلسطين✌️🇵🇸#فلسطين_المحتلة— عاصي =Assi (@Assi11086370) December 1, 2021
✌️🇵🇸✌️ pic.twitter.com/fLsLJ7n9jK
الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم تتنفس هواء الحرية بعد 7 سنوات من الاعتقال في سجون الاحتلال— مش هيك (@meshhek) November 30, 2021
الحمدلله على السلامة ❤️ pic.twitter.com/utCk4XxJBf
الأسيرة الفلسطينية المحررة أمل طقاطقة بعد خروجها من سجون الاحتلال🇵🇸 pic.twitter.com/kT6I5oE479— غزة الآن - Gaza Now #عاجل 🚨 (@GazaNownews) November 30, 2021
المصدر: RT، معا
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