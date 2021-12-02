السيسي يشهد اختبار طلاب الكلية الحربية

أوصى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر.

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وحضر الرئيس المصري اختبارات کشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، حيث تابع عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والتي توضح الدرجات التي تحصل عليها أثناء تأديته كافة مراحل الاختبارت حتى وصوله إلى مرحلة كشف الهيئة.

وأكد السيسي تتبع كافة المعايير العلمية في انتقاء أفضل العناصر لاختيار صفوة الطلبة المتقدمين من كافة فئات المجتمع بكل نزاهة وشفافية ليستكملوا مهمة الدفاع عن أمن مصر واستقرارها بعد إعدادهم وفقا لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل العلمي والبدني والعسكري.

كما ناقش الرئيس المصري الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة محليا وإقليميا ودوليا، وكذلك في المعلومات العامة، مشيدا بمستوى الوعي والثقافة للطلبة المتقدمين، حيث طالبهم بضرورة التسلح بالعلم والمعرفـة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صـد منيع بجانب أقرانهم في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشهدها الدولة المصرية.

المصدر: القاهرة 24