أنصار سيف الإسلام القذافي يضبطون ساعاتهم على توقيت "سبها"

أفادت صحيفة المرصد باكتمال نصاب القضاة بمحكمة سبها الابتدائية، وبدء جلسة النظر في الطعن المقدم من قبل محامي سيف الإسلام القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بعدم أهليته.

وينتظر المئات من أنصار نجل القذافي سيف الإسلام أمام مبنى المحكمة في هذه المدينة والواقعة جنوب غرب البلاد، وكانت هذه الحشود قد تجمعت منذ يومين في المكان للوقوف ضد ما وصفت بمحاولات من قبل مسلحين لمنع اكتمال نصاب القضاة في محاولة لإعاقة ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر.

ونشرت مواقع مناصرة للنظام الليبي السابق مشاهد لتجمع المئات من المواطنين بالقرب من مجمع المحاكم في مدينة سبها وهم ينتظرون قرار المحكمة، آملين في أن يعود سيف الإسلام إلى السابق الرئاسي.

كما نرجو أن ينصف القضاء الليبي الدكتور سيف الإسلام القذافي بالنظر الموضوعي في استئنافه أيضا، رغم كل التشويش على محكمة سبها.



أ.د. عارف علي النايض،

رئيس تكتل إحياء ليبيا

2/2 — Aref Nayed (@aref_nayed) December 1, 2021

وكان رئيس تكتل "إحياء ليبيا"، عارف النايض، والمترشح للانتخابات الرئاسية الليبية قد غرد على حسابه في موقع "تويتر" داعيا إلى أن ينصف "القضاء الليبي الدكتور سيف الإسلام القذافي بالنظر الموضوعي في استئنافه أيضا، رغم كل التشويش على محكمة سبها".

المصدر:RT