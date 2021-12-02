غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في إسرائيل

التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس البعثة المغربية في إسرائيل، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين تل أبيب والرباط.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا".

Today I have had the pleasure of hosting the Head of the Moroccan Kingdom’s Mission in Israel, H.E. Abderrahim Beyyoudh. We looked back at the historic visit to Rabat and the signing of the defense MOU and looked ahead towards the expansion of the great ties between our nations. pic.twitter.com/mE3df7azgY — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 2, 2021

وكان غانتس زار الرباط بين 23 و25 نوفمبر الماضي جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

هذا وقد أثارت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".

المصدر: RT