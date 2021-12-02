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غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في إسرائيل

أخبار العالم العربي

غانتس يلتقي رئيس البعثة المغربية في إسرائيل
الصورة من "تويتر"
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التقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، رئيس البعثة المغربية في إسرائيل، وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين تل أبيب والرباط.

وقال غانتس في تغريدة عبر "تويتر": "لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل عبد الرحيم بيود. بحثنا الزيارة التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا".

وكان غانتس زار الرباط بين 23 و25 نوفمبر الماضي جرى خلال الزيارة توقيع صفقة لبيع مسيرات وأنظمة أسلحة متقدمة إسرائيلية أخرى للمملكة، تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات.

هذا وقد أثارت زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الرباط والاتفاق الذي وقعه مع نظيره المغربي، غضب الجزائر.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".

المصدر: RT

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