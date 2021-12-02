مصر تطالب بتعويض بآلاف الجنيهات من بعض الطلاب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم في مصر، عن موقف طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "stem" الراغبين في التحويل للمدارس الثانوية.

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وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه يجب على الطالب دفع 30 ألف جنيه كتعويض للدولة عن كل سنة قضاها في مدارس المتفوقين شرطا للتحويل إلى أي مدرسة ثانوية أو غيرها.

وقال المصدر، إن الطالب عليه أن يدفع تكلفة ما أنفقته عليه الدولة خلال كل سنة قضاها بمدارس المتفوقين، لافتا إلى أن الدولة تتحمل مبالغ طائلة لخدمة الطلاب المتفوقين بهذه المدارس، وبالتالي فإن الطالب الذي يتركها بعد كل ذلك يتحمل 30 ألف جنيه عن كل سنة.

وحول آلية خفض هذا المبلغ، قال المصدر إنه يتم عرض أمر التخفيض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للبت في أمر التخفيض وله الصلاحيات الكاملة في ذلك، لكن الشرط الموجود حاليا أن يدفع الطالب 30 ألفا للسنة الواحدة.

المصدر: الوطن