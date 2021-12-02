طائرة ركاب عراقية تتوجه إلى مينسك للعودة بالمهاجرين العالقين

أقلعت طائرة بوينغ "747-400" تابعة للخطوط الجوية العراقية من مطار بغداد متوجهة إلى مينسك من أجل إعادة المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود مع بولندا.

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وذكر مطار مينسك الوطني على حسابه في موقع "إنستغرام" أن "طائرة بوينغ 747-400 التابعة للخطوط الجوية العراقية أقلعت من مطار بغداد الساعة 08.23 وهي في طريقها إلى مينسك. ومن المتوقع أن تصل إلى المطار الوطني في الساعة 12.30. ومن المقرر المغادرة من مينسك إلى أربيل الساعة 13.45".

وكانت مجموعات من المهاجرين في معظمها من الأكراد، احتشدت في نوفمبر بالقرب من حدود بيلاروس وبولندا، وكان عددهم أكثر من ألفي شخص.

وحاول المهاجرون اختراق الحدود مع بولندا عند نقطة تفتيش "بروزجي" في منطقة غرودنو مقابل كوزنيتسا، على الجانب البولندي، إلا أن قوات الأمن البولندية أحبطت المحاولة بمساعدة معدات خاصة.

وأقامت السلطات البيلاروسية في وقت لاحق، مركزا للنقل والخدمات اللوجستية لإيواء المهاجرين، بالقرب من نقطة تفتيش حدودية.

وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو بأنه إضافة إلى مخيم اللاجئين الذي يضم ألفي شخص في المركز التجارة والخدمات اللوجستية بالقرب من الحدود مع بولندا، يمكن أن يتواجد ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف آخرين من الشرق الأوسط في البلاد.

وفي وقت سابق، عاد حوالي ألف مهاجر، بحسب لوكاشينكو، طواعية إلى وطنهم، ويعود المهاجرون بواسطة رحلات الإجلاء وبشكل فردي، في حين تقول سلطات بيلاروس إن اللاجئين في مركز الإيواء المؤقت، لا يعبرون حتى الآن عن رغبتهم في العودة إلى بلدانهم، وهم ينتظرون فتح ممر إنساني لهم إلى دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي