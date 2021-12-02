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الحكومة الجزائرية تعلن عن صندوق مخصص للرعايا الجزائريين في الخارج

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الحكومة الجزائرية تعلن عن صندوق مخصص للرعايا الجزائريين في الخارج
AFP
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أعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء عن تأسيس صندوق للتضامن مخصص للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج.

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ووصف بيان للحكومة الجزائرية الخطوة بأنها تأتي في إطار "التكفل بانشغالات الجالية"، علاوة على أنها جاءت بعد أيام من تعليمات للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون بضرورة إيجاد حل لهذه القضية.

وقال بيان للحكومة الجزائرية في ختام اجتماعها الأسبوعي: "درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 ـ 144 الذي عنوانه (صندوق التضامن للرعايا الجزائريين الـمتوفين في الخارج)، وذلك في إطار التكفل بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج وتكريس مبدأ التضامن الوطني".

المصدر: الشروق أونلاين

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