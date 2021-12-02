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التحالف العربي يعلن قصف "أهداف عسكرية مشروعة" في صنعاء وصعدة

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن قصف
Reuters Khaled Abdullah
قوات التحالف العربي تشن ضربة جوية في صنعاء (صورة أرشيفية)
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، شن "ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة" في مدينة صعدة وغارة أخرى في العاصمة صنعاء.

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التحالف العربي: نفذنا 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية
التحالف العربي: نفذنا 23 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية فجر اليوم الخميس إن العملية بصنعاء استهدفت "أحد مخازن الأسلحة والتموين الرئيسية".

وأضاف البيان أن قوات التحالف دمرت "ورشا لتجميع الصواريخ البالستية والمسيرات" بصعدة شمالي البلاد.

وقال البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، داعيا المدنيين لـ"عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

والأربعاء أعلن التحالف العربي أنه نفذ 23 عملية استهداف ضد حركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جانبهم، أعلن الحوثيون عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع "CH4" تابعة لسلاح الجو السعودي، بصاروخ أرض جو.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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