 
مباشر

السودان.. حمدوك يطلب التحقيق الفوري بفيديو اقتحام الشرطة مستشفى واعتقال مريض

أخبار العالم العربي

السودان.. حمدوك يطلب التحقيق الفوري بفيديو اقتحام الشرطة مستشفى واعتقال مريض
حمدوك خلال لقائه مدير عام الشرطة ـ (سونا)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rv4w

طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من الشرطة بحماية المواكب السلمية، ووجه بإجراء تحقيق فوري حول فيديو متداول يظهر اقتحام الشرطة لمستشفى واعتقال مريض.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن حمدوك تلقى تقريرا "مفصلا حول مواكب يوم 30 نوفمبر وبعض الأحداث المؤسفة التي صاحبتها"، خلال لقائه اليوم بمدير عام الشرطة عنان حامد محمد عمر.

إقرأ المزيد
حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه
حمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه

وأوضحت الوكالة أن حمدوك "وجه رئاسة قوات الشرطة توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية"، وأشار إلى "وجوب قيام تحقيق فوري حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات القابعة بمنطقة محيط مواكب يوم أمس واعتقال أحد المرضى".

وأضافت الوكالة أن مدير الشرطة تعهد بمتابعة أمر التحقيق، وجدد التزام الشرطة بالعمل وفق الدستور، و"بما يحفظ للجميع أمنهم وسلامتهم وممارسة حقهم في التعبير السلمي".

 

المصدر: وكالة الأنباء السودانية (سونا)

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا