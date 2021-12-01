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الجزائر تشترط "جواز التلقيح" لدخول أراضيها ومغادرتها عبر البحر

أخبار العالم العربي

الجزائر تشترط
Reuters RB/MOS
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت وزارة النقل الجزائرية، اليوم الأربعاء، فرض "الجواز الصحي للتلقيح" ضد كورونا كشرط لدخول ومغادرة البلاد عبر النقل البحري.

وجاء في بيان للوزارة أنه "عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نوفمبر 2021، تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR والاختبار التشخيصي) كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته".

وأضاف البيان أن هذا القرار "سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021".

المصدر: RT

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