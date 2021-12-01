فلسطينيون يعترضون سيارة يستقلها مستوطنون إسرائيليون في رام الله ويحرقونها بعد إخلائها (فيديو)
RT
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اعترض عدد من الفلسطينيين سيارة كان يستقلها مستوطنون إسرائيليون في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وأحرقوها بعد إخلائها من ركابها.
وأفادت مراسلتنا في رام الله بأن سيارة يستقلها مستوطنون إسرائيليون دخلت وسط رام الله وتجمع حولها فلسطينيون وشرعوا بركلها، ثم أقدموا على إحراقها.
وأضافت أن المستوطنين الذين كانوا في السيارة هم الآن لدى القوات الأمنية الفلسطينية.
المصدر: RT
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