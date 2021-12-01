وزير الدفاع القطري يلتقي قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية
Reuters
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التقى خالد بن محمد العطية وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري الفريق سيلفانو فريغيريو قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن الجانبين استعرضا العلاقات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.
وأضافت أن اللقاء حضره عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية pic.twitter.com/deB2KO8wRl— وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) December 1, 2021
المصدر: "قنا"
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