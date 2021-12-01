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وزير الدفاع القطري يلتقي قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع القطري يلتقي قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية
Reuters
وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية
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التقى خالد بن محمد العطية وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء القطري الفريق سيلفانو فريغيريو قائد مركز العمليات المشتركة الإيطالية.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" بأن الجانبين استعرضا العلاقات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها.

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وأضافت أن اللقاء حضره عدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

المصدر:  "قنا" 

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