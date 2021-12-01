إيران تعلق على إعلان التحالف العربي استهداف موقع للحرس الثوري في صنعاء

نفت إيران صحة إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية استهداف موقع تابع للحرس الثوري الإيراني في العاصمة اليمنية صنعاء، قائلة إنه "لا أساس له".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "الخبر الذي تم نشره يوم الأربعاء، بشأن هجوم تحالف العدوان بقيادة السعودية على اليمن، والادعاء باستهداف مقر سري تابع لخبراء الحرس الثوري في صنعاء لا أساس له".

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وأضاف أن "إيران ليس لديها تواجد عسكري في اليمن لكي يتم استهدافه من قبل المعتدين".

وتابع أن "هكذا ادعاءات واهية تطرح بهدف حرف الرأي العام لشعوب المنطقة والعالم عن جرائم دول العدوان".

المصدر: "فارس"