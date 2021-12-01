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الأردن.. الأمن العام يطلب الالتزام بإجراءات الصحة.. ويتوعد المخالفين

أخبار العالم العربي

الأردن.. الأمن العام يطلب الالتزام بإجراءات الصحة.. ويتوعد المخالفين
AFP
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طلب الأمن العام في الأردن بالالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة الخاصة بإجراءات كورونا، وأعلن أنه سيسيّر دوريات للتحقق من ذلك، واتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مديرية الأمن العام دعت "الجميع إلى الالتزام بأوامر الدفاع وشروط الصحة العامة، وارتداء وسائل السلامة العامة (الكمامة) والحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأعلنت المديرية أنها ستواصل "انتشارها ورقابتها ضمن دوريات آلية وراجلة في مختلف مناطق المملكة لضمان الالتزام بأوامر الدفاع، وإنفاذها لا سيّما في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وانتشار العدوى".

وشددت المديرية على "عدم التهاون مع أية مخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها".

 

المصدر: "بترا"

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