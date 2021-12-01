الصحة العالمية: نسبة التطعيم ضد كورونا في 7 دول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل من 10%  

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك 7 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تصل نسبة التطعيم فيها ضد فيروس كورونا إلى 10%.

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وقال المدير الإقليمي لمكتب المنظمة المعني بمنطقة شرق المتوسط، الذي تدخل ضمن مسؤوليته دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مؤتمر صحفي: "ندرك أن الحكومات والمجتمعات تواجه ضغوطا هائلة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتخفيف في الوقت نفسه من خطر كوفيد-19. إلا أن ظهور التحور الجديد المثير للقلق أوميكرون المكتشف يوضح لنا مدى اليقظة والمشاركة التي يجب علينا جميعا أن نحافظ عليهما".

وتابع: "تعمل منظمة الصحة العالمية مع شبكات خبرائنا في جميع أنحاء العالم لتحديد تأثيره على انتقال المرض، وشدته، وما إذا كان قد يفلت من المناعة التي اكتسبناها سواء من خلال عدوى سابقة أو من خلال اللقاحات".

وأردف: "ومما لا شك فيه أن البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط هي الأقل تغطية للتطعيم. وفي ظل هذه الظروف يكون خطر ظهور التحورات أكبر ما يكون. وفي إقليمنا، لم تصل تغطية التطعيم بعد إلى 10% في 7 بلدان".

وتابع: ""فحتى إذا كنت قد حصلت على اللقاح، من الضروري أن تواصل ارتداء الكمامة، وأن تحافظ على التباعد البدني، وأن تواظب على تنظيف اليدين... يجب علينا أن نضاعف جهودنا لإنهاء الجائحة. ولكن الخبر السار هو أنه حتى في مواجهة أي تحور جديد، لدينا الأدوات التي تمكننا من أن نكون سباقين أكثر استباقا وليس مجرد رد فعل".

المصدر: RT