تشديد الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة الدولي لمواجهة متحور "أوميكرون"

أكد مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، على استمرار وتكثيف كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا.

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وأشار المسؤول في بيان للشركة، إلى أن ذلك يتم من خلال عمليات التطهير المستمرة لجميع صالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين.

وقال إسحق إنه تم التأكيد على التزام الركاب والعاملين بارتداء الأقنعة الطبية مع استمرار التباعد الجسدي وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التي يتم ارتيادها مع اتباع التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية بخصوص التعامل مع القادمين لمصر عبر مطار القاهرة من الدول التي ظهر بها أوميكرون مع المتابعة المستمرة لكل ما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن.

وكان مطار القاهرة الدولي قد حصل على شهادة الاعتماد الصحي AHA للسفر الآمن من المجلس العالمي للمطارات ACI.

يذكر أنه تم التنسيق بين شركة ميناء القاهرة الجوي والحجر الصحي بالمطار لتوفير الجرعات اللازمة من التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين وأسرهم وشركات الطيران وجميع الجهات العاملة ومرتادي المطار، مع التشديد على أخذ الجرعتين والتأكيد على استمرارية توفير اللقاحات. وجاء ذلك في ضوء القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

ناصر حاتم

المصدر: RT