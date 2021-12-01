رئيس أركان الجيش الجزائري يعاين طائرات بدون طيار صينية في معرض عسكري بمصر (صور)

واصل رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، زيارته أجنحة معرض "EDEX-2021" العسكري الذي تستضيفه مصر.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن شنقريحة "توقف في الجناح الصيني مطولا، وقدمت له شروحات حول مختلف الأنظمة والأسلحة الحديثة المعروضة بالجناح."

وظهر شنقريحة في صورة أمام نموذج لطائرة بدون طيار صينية من طراز Wing Loong.

وأضاف البيان أن قائد الجيش الجزائري زار أيضا "الجناح المخصص لصناعة الدفاع المصرية، وعاين من كثب الخبرة المصرية المكتسبة في هذا المجال"، فضلا عن زيارته أجنحة روسيا وصربيا والهند.

المصدر: RT