رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي

استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم الأربعاء، وفدا روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح بيان لمكتب بارزاني أنه "جرى أثناء اللقاء التباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان وروسيا".

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا "الوضع في سوريا بالإضافة إلى القضية الكردية في المنطقة".

من جهته، نقل بوغدانوف تحيات القيادة الروسية لبارزاني، منوها بالدور البارز لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق.

كما أكد بوغدانوف على "الأخذ بنظر الاعتبار تصورات حكومة إقليم كردستان بشأن المتغيرات والتطورات في الإقليم والمنطقة".

المصدر: RT