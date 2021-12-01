رئيس وزراء السودان يعفي مسؤولين عيّنهم المجلس العسكري ويعين آخرين مكانهم
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أنهى رئيس الوزراء السوداني عبد الله تكليف عدد من وكلاء الوزراء الذين عينهم المجلس العسكري وعين عوضا عنهم
ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية نص قرار أصدره حمدوك وقالت إنه "أنهى بموجبه تكليف وكلاء الوزارات الذين قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان بتعيينهم عقب قرارات 25 أكتوبر الانقلابية".
وأضافت أن حمدوك عيّن 20 وكيل وزارة بحسب قرار صادر من مجلس الوزراء بالرقم 616 .
المصدر: صحيفة "الراكوبة" السودانية
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