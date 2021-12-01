القضاء اللبناني يدعي على الإعلامية ماريا معلوف على خلفية مقابلة مع قناة إسرائيلية

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية، القاضي فادي عقيقي، على الإعلامية، ماريا معلوف، على خلفية إجرائها مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية الناطقة باللغة العربية.

وادعى القاضي على ماريا معلوف بجرائم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وأحال ملف الإدعاء إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، فادي صوان، لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة.

وكانت ماريا معلوف هاجمت في المقابلة التي نشرت في نوفمبر الماضي، "حزب الله" اللبناني، معتبرة أن "حزب الله اختطف البلد ويحاول اعادته إلى ما قبل العصر الحجري"، كما اعتبرت أن إجراء هذه المقابلة "ليست عمالة بل انفتاح، وأن إسرائيل ليست عدوا، وأن اتفاقيات إبراهام ستصل إلى لبنان".

وعلى الإثر، وجهت النيابة العامة العسكرية في بيروت، لماريا معلوف تهما بـ"الخيانة العظمى، والتجسس، والتحريض، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية ولدى العدو، والنيل من هيبة الدولة ومكانتها، وإضعاف الشعور القومي، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، ودعوة العدو لقتل اللبنانيين".

المصدر: RT + الوكالة الوطنية للإعلام