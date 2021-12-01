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الخارجية اللبنانية تصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ"الإرهاب" وتقول أنها ضد ما يمس أمن المملكة

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الخارجية اللبنانية تصف هجومين للحوثيين على السعودية بـ
علما لبنان والسعودية
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، هجمات شنها الحوثيون مؤخرا على السعودية، مشددة على وقوف لبنان إلى جانب المملكة.

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وفي بيان لها، قالت الوزارة:"تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية فجر اليوم من خلال زورق مفخخ وفي وقت سابق من خلال طائرة مسيرة باتجاه المملكة".

وأضافت: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين وقوف لبنان الدائم حكومة وشعبا إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، فجر اليوم، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر، واعترضت طائرة مسيرة ودمرتها بعد إقلاعها من مطار صنعاء الدولي باليمن.

المصدر: RT

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