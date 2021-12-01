الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية تتفق على بدء مفاوضات بشأن مكافحة الأوبئة

قررت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى معاهدة دولية للوقاية من الأوبئة ومكافحتها.

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هذا القرار اتخذ بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية التي انعقدت في جنيف في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو مستعدة للانضمام إلى قرار منظمة الصحة العالمية في شكل مؤلف مشارك للوثيقة المستقبلية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يجب أن تكرر المعاهدة الجديدة المعاهدات القائمة، بما في ذلك اللوائح الصحية الدولية، التي تظل الوثيقة الرئيسة الخاصة بضمان التأهب لحالات الطوارئ في المجال الصحي.

كما أعلنت الولايات المتحدة عن سرورها بالانضمام إلى الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية كراع مشارك لقرار تاريخي "لبدء المفاوضات بشأن أداة صحية دولية جديدة للوقاية من الأوبئة والاستعداد والاستجابة لها".

وشارك ممثلو الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية في جلسة خاصة في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر، نوقشت خلالها الحاجة إلى إعداد معاهدة أو وثيقة دولية أخرى لمنظمة الصحة العالمية بشأن التأهب لمواجهة الأوبئة والتصدي لها.

يشار إلى أن الجلسة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية تنعقد على خلفية اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا أطلق عليها اسم "أوميكرون".

المصدر: نوفوستي