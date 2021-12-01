فلسطين.. الإعدام رميا بالرصاص لمغتصب "طفلة رفح"

أصدرت محكمة غزة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص قضية اغتصاب طفلة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر عسكرية بأن المحكمة العسكرية الدائمة بغزة حكمت على المدان بقضية اغتصاب "طفلة رفح" بالإعدام رميا بالرصاص.

وفي بيان صدر عنها، قالت المحكمة إنه تم إدانة المتهم، وهو عسكري من مواليد 1978، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافا لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضوريا وبالإجماع وخاضع للاستئناف بحق المدان.

يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت في 24 نوفمبر الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها طفلة ذات 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.

المصدر: أمد